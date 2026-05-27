【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SUPER EIGHTが、8月5日に新EP『ダンダーラ』を発売することが発表された。 ■「ダンダーラ」は、SUPER EIGHTが贈る“令和のお祭りソング”の大定番 SUPER EIGHTの新EP『ダンダーラ』は、来たる令和8年8月8日の”超八（スーパーエイト）の日”に向けて制作された作品。CD作品としては、2024年7月31日発売のアルバム『SUPER EIGHT』以来、約2年ぶりのリ