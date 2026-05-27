【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ジュニアがスペシャルライブを披露し、先輩アーティストとトークを繰り広げる音楽番組『Star Song Special』（Prime Video）。5月28日16時より配信がスタートする最新回には、ゲストとして河合郁人が出演する。MCはカンニング竹山。 ■河合郁人が「Snow Man深澤辰哉が舞台でやりそうなリアクション」を披露 スタジオライブでは、ジュニアがTravis Japanの「Say I