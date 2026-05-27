日経225先物は11時30分時点、前日比690円高の6万5830円（+1.05％）前後で推移。寄り付きは6万5780円と、シカゴ日経平均先物の清算値（6万5620円）を上回る形で、買いが先行して始まった。その後は上へのバイアスが強まり、現物の寄り付き時には6万6510円まで上げ幅を広げた。ただ、買い一巡後は利益確定に伴うロング解消の動きが強まり、6万5600円～6万6200円辺りでの荒い値動きのなかで、終盤にかけて6万5550円まで上げ幅