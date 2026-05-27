これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、県内に警報・注意報は出ていません。 ◆27日(水)これからの天気 県内は昼過ぎまで日が差して、夕方からは次第に雲が広がるでしょう。 また、日中は北風が強まることもありそうです。 降水確率は20%以下で、各地とも低くなっています。 ◆27日(水)の予想最高気温 最高気温は、28～31℃の予想です。 昨日より高く、7月下旬並みのところが多いでしょう。