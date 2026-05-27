県警は、若手警察官の中から選抜した27人を職務質問のエキスパートとして育成します。 『職務質問育成者』に指定されたのは、各警察署の地域課に所属する若手警察官27人で職務質問による犯罪検挙の実績があり、高い意欲がある人を選抜しました。今後1年間、先輩警察官の指導を受け職務質問の技能を磨きます。 坪谷佳伸地域部長は、「職務質問は犯罪の予防や治安の維持に大きく貢献する」と訓示しました。 ■