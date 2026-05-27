「消えずの火」で知られる広島県廿日市市・宮島の霊火堂が全焼した火事から27日で1週間です。消防が詳しい出火原因を調べています。火事から1週間が経ち、霊火堂があった場所には、建物の基礎の部分しか残っていませんでした。火事は、５月20日、廿日市市宮島町にある大聖院の霊火堂で発生。霊火堂と、隣接する離れを全焼しましたが、ケガ人はいませんでした。1200年以上燃え続けていると言われる「消えずの火」も、無事でした。27