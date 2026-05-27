ユネスコの世界ジオパークに4月に認定された「Mine秋吉台ジオパーク」の保全や活用について話し合う推進協議会が19日開かれました。協議会には美祢市や関連団体の担当者、専門家などが参加し今年度の事業計画が示されました。計画では、ジオパークを巡るツアー＝「ジオツアー」や児童・生徒向けの教育活動に引き続き力を入れるとしています。ジオツアーは昨年度、648件行われ、およそ3600人が