札幌大通地下駐車場では、近隣のテナントビルなどの自衛消防隊が、迅速かつ確実な消火技術を競う大会が開かれました。札幌大通地下駐車場で実施されたのは、オーロラタウンなどのさっぽろ地下街や、地下鉄大通駅などと直結するテナントビルの自衛消防隊による消火技術訓練大会です。３人１組で火元に見立てた標的を放水で落とし、撤収するまでの早さを競いました。参加した隊員たちは防災意識を一層高めていました。