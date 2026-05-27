2026年5月26日、仏国際放送局ラジオ・フランス・アンテルナショナル（RFI）の中国語版サイトは、中国山西省の柳神峪炭鉱で発生したガス爆発事故の調査により、組織的かつ巧妙な安全規制逃れの実態が明らかになったと報じた。記事は、現地時間22日午後7時半ごろに同省長治市沁源県の柳神峪炭鉱で大規模なガス爆発事故が発生し、少なくとも82人が死亡、2人が行方不明、128人が入院治療を受けていると紹介。中国で発生した炭鉱事故で