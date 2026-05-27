普段は製薬会社や研究機関、検査施設などで稼働している分析計測機器。それがまさか、カプセルトイ売り場で手に入るとは――。島津製作所監修のもと、分析計測機器を20分の1スケールで精緻にミニチュア化した「島津製作所 手のひら分析ラボ」が、株式会社ターリン・インターナショナルから2026年5月15日より順次発売されています。一般消費者がじっくり見る機会はほとんどない装置の数々。それを手のひらサイズで楽しめると