浙江省寧波櫟社国際空港と新疆ウイグル自治区トルファンを結ぶ直行便の運航が6月11日に再開を予定しており、それにより所要時間はわずか約5時間になる。中国の航空便の運航情報をまとめたアプリ「航旅縦横」のデータによると、同路線の飛行距離は3222キロで、運航再開後、寧波櫟社国際空港で運航されている国内線の直行便（経由なし）としては最長となる。同路線は火曜日、木曜日、土曜日の週3便を予定している。寧波からトルファ