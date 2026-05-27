ドムドムハンバーガーは、期間限定メニュー「ケバブバーガー」を2026年5月28日から発売する。肉のボリュームジューシーなパティ2枚に、ざく切りの野菜がごろごろと入った「具沢山トマトソース」を合わせた。肉のボリュームとトマトソースからほんのりと香るスパイス、まろやかなチェダーチーズ、シャキシャキでフレッシュな千切りキャベツで、"屋台めし"として親しまれている「ケバブ」をドムドム流に再現している。価格は690円（