皇居で国賓として来日中のフィリピン大統領夫妻の歓迎行事が行われました。27日午前、天皇皇后両陛下は皇居・宮殿でフィリピンのマルコス大統領夫妻を出迎え、笑顔で握手を交わされました。歓迎行事では、両国の国歌が演奏されたあと、大統領は儀仗隊の栄誉礼を受けました。日本とフィリピンの閣僚らと会釈される際には、大統領にゆかりのある、フィリピン・イロコス地方のフォークソングが演奏されました。その後、両陛下は宮殿・