エンターテイナーの真骨頂。日本で１年目のシーズンを終えたテイラー・エイブリルは、インタビューの最中も終始笑顔だった。 「日本は素晴らしい。とても平和な日本が大好きです。三島は特に自然豊かな街で、窓を開けると鳥の声が聞こえる。大好きな自然の素晴らしさはもちろん、日本でプレーすることでバレーボールファンの大切さ、エンターテイメント性を改めて見直