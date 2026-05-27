日本テレビ系『シューイチ』（毎週土曜 前5：55／毎週日曜 前7：30）を“早めの夏休み”で休演中のタレント・中山秀征（58）が24日、自身のインスタグラムを更新。妻と訪れたロンドンでの写真を公開し、反響を呼んでいる。【写真】「初めてロンドンに」“早めの夏休み”で夫婦旅を満喫する、中山秀征＆妻の夫婦2ショット※2枚目中山は「シューイチ土曜日曜とお休みさせていただき 初めてロンドンにやって来ました!!」と報告