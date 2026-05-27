タレントの藤本美貴（41）が26日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）に出演。について語った。この日は母の「リアルな日常を覗き見」と題して、世の母親たちがAIをどのようにして子育てに活用しているかをトーク。子どもの舌打ちへの対抗策について話題を広げた。「私も舌打ちをされたことある」と藤本。「“え？舌打ちしたの？”とか言ったら効くだろうなって思ったから、舌打ちでそのあとリズム刻み