虚偽申請をした電力会社などに対する罰則導入を検討すると明らかにした原子力規制委の定例会合＝27日午前、東京都港区中部電力浜岡原発（静岡県）の耐震データ不正問題を受け、原子力規制委員会は27日の定例会合で、再稼働の前提となる審査で虚偽申請をした電力会社などに対する罰則を設ける方向で検討すると明らかにした。規制委は審査で不正を見抜くのは技術的に困難だとしており、罰則導入で不正抑止につなげる狙い。規制委