高市総理が立ち上げた「日本成長戦略会議」の分科会で議論されてきた裁量労働制の見直しや労働時間規制のあり方について、取りまとめ案が大筋で了承されました。政府はこれまで、「日本成長戦略会議」の分科会で、柔軟な働き方に向けた労働時間規制などをテーマに議論を進めてきました。27日の会議では、これまでの議論を踏まえた取りまとめ案が示され、大筋で了承されました。取りまとめ案では、裁量労働制について、長時間労働の