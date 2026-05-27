虐待などを理由に児童相談所に保護された子どもが入る「一時保護所」を利用していた女子高校生にわいせつ行為をしたとして、警視庁が東京都江戸川区、元非常勤職員の男（３１）を不同意性交容疑で逮捕したことが、捜査関係者への取材で分かった。逮捕は２５日。捜査関係者によると、容疑者は今月９日、豊島区内のホテルで、都内の高校１年の女子生徒（１５）にわいせつな行為をした疑い。調べに、容疑を認めている。容疑者は