プロ野球・DeNAの篠木健太郎投手が、27日のオリックス戦先発へ向け意気込みました。2024年ドラフト2位の篠木投手は今季3試合先発し、1勝0敗で防御率3.18。4月30日の中日戦でプロ初勝利を手にしました。ここまで3試合は最長でも6イニングで降板しており、「全体的にもうちょっと投げたい」とこれまでの登板を見直し調整を進めてきたと話します。前回登板からは中10日でのマウンド。間隔が空いたことについて「自分は投げたがりな性