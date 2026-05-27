● ホワイトソックス 3 − 5 ツインズ ○＜現地時間5月26日レート・フィールド＞ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が26日（日本時間27日）、本拠地でのツインズ戦に「2番・一塁」でフル出場し、リーグトップを更新する19号2ランを放った。「9番・右翼」でフル出場したデビュー2戦目の西田陸浮外野手（25）は相手の本塁生還を阻む好送球を披露。日本人コンビが躍動したが、チームは延長11回までもつれた接戦を落とした。