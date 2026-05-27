スターバックスは、5月27日(水)より新作の『バナナ アフォガート フラペチーノ』を発売します。2年ぶりにバナナフレーバーのフラペチーノが登場するということで、気になっている人も多いはず。メディア向けの試飲会で、こだわりやおすすめのカスタマイズを聞いてきました。5月27日(水)より発売する『バナナ アフォガート フラペチーノ』新作『バナナ アフォガート フラペチーノ』はどんな味?今年で日本上陸30周年を迎えるスターバ