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【ドラゴンクエスト the DIVE -まだ見ぬ冒険の舞台へ-】 開催期間：7月17日～9月6日 ※会期中無休 開催時間：11時～21時（最終入場19時59分） 開催場所：東急プラザ原宿「ハラカド」4階 MAZE、2階 COVER 価格： 大人 3,300円～ 小人 1,300円～ スクウェア・エニックスは5月27日、東北新社と共催するドラゴンク