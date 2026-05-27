お家の中をウロウロと歩き回る猫さんの目的は、“本日の寝床選び”で…？なかなか決められず、迷いに迷う姿が可愛すぎると反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で2.9万回再生を突破し、「おしりぷりぷり」「足音可愛すぎる」「いっぱい寝床があるから迷っちゃうよね」といったコメントが寄せられました。 【動画：なかなか寝る場所が決まらない三毛猫→家の中を歩きまわって…想像以上に『真剣に考える