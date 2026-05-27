かつてはバッテリーを組んだ関係米大リーグ・ロッキーズの菅野智之投手が26日（日本時間27日）、敵地ドジャース戦前に報道陣の取材に応じ、不祥事で日本時間26日に巨人の監督を辞任した阿部慎之助前監督について言及した。「支障なく最後まで戦ってほしい」と巨人の後輩たちを慮った。菅野は27日（日本時間28日）のドジャース戦に登板する。日米両国の記者に囲まれ、大谷翔平投手との先発対決への意気込みを「楽しみですし、で