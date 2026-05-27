捨てられていた子猫を保護して連れ帰った投稿者さま。すると、家で待っていたわんちゃんの母性が爆発してしまい……？あまりに尊い反応がSNSで107万回以上も再生され、コメント欄には「愛しいですね♡」「母親になるって凄いんだね」といった声が寄せられました！ 【動画：『捨てられていた赤ちゃん猫』を連れて帰った結果…家にいた柴犬が見せた『まさかの行動』】 捨てられていた子猫を連れ帰ると… TikTokアカウン