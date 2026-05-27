猫が暑いと感じているときに見せるサイン4つ 基本的には、猫はあたたかい場所が大好きですが、日本の夏のような湿気を伴う酷暑には耐性がありません。 人間とは体感温度が異なるため、次のような行動が見られた場合は暑さを疑いましょう。 1.お腹を見せて伸びている 猫が床に寝転がり、お腹をさらけ出して手足を伸ばすのは、体の熱を逃がすための行動のひとつです。 リラックスしているときにもよく見せ