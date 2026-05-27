オークスにプレゼンターで登場した倉科カナ中央競馬のプレゼンターとして登場した女優のシックな姿に、ファンからの賛辞が殺到している。24日に東京競馬場で行われた第87回オークスに出席したのは倉科カナ。レースは今村聖奈騎手が手綱を握るジュウリョクピエロが制覇して話題となったが、大役を終えた倉科は自身のSNSで美しいドレス姿の写真とともに競馬場での思い出をつづり、ファンから多くの反響が寄せられている。倉科は