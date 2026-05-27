タレントの佐藤あかり(30)が26日、自身のX(旧ツイッター)を更新。偽アカウントへの注意喚起を行った。 【写真】日本一可愛い剣道女子すぎる！凜々しい道着姿、断固とした姿勢で悪質アカウントを許さない 「私の偽アカウントを作成して、ファンの方々に『お金を振り込む』と口座を聞いたり、『私の下着動画が観れる』と嘘をついてURLをクリックさせる悪質な報告が沢山届いています」と伝え、「偽アカウント作成のみは無