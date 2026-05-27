運動は心身にさまざまな健康上のメリットをもたらすことが知られており、多くの現行のガイドラインでは「週に150分以上の運動」をすることが推奨されています。ところが、1万7000人以上のデータを分析した新たな研究では、週に150分という現行ガイドラインを大幅に超えた量の運動が、心血管疾患のリスクを大幅に下げることが示されました。Joint non-linear dose-response associations of device-measured physical activity and