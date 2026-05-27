福岡市で、男子大学生に暴行を加えてケガをさせ財布を奪った疑いで、15歳の少年が逮捕されました。強盗致傷の疑いで逮捕されたのは、福岡市西区に住む高校生の15歳の少年です。警察によりますと、少年は5月4日午後9時半ごろ、福岡市西区橋本の路上で、21歳の男子大学生に「ガンつけたろ？」などと因縁をつけ、胸ぐらをつかんで「財布を出せ」と脅しました。そして、大学生の後ろ首をつかみ、引き倒してケガをさせた上、現金5800円