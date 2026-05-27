女子プロレスラーでタレント・ジャガー横田の夫で、医師の木下博勝氏が夫婦ショットを披露し、息子の“ＪＪ”こと木下大維志くんの近況に言及した。２７日にインスタグラムで「おはヨネスケ昨夜は、珍しく家で食事をして、今日の後楽園に備える…筈（はず）が、２人でバーへ。（笑）」と夫婦水入らずでお酒を楽しんだことを報告。「いつもの通り、僕だけ先に帰宅、爆睡のパターンでした。今夜の後楽園、ケガなく頑張って欲し