女優の木村佳乃が２７日、都内で行われた「アルソナ」ブランドリニューアル＆新製品発表会にフィギュアスケート元世界女王・浅田真央さんと出席した。同社は来年の創立５５周年を先立って、ブランドメッセージを人と地球の健康と幸福を目指した「Ｓｙｎ‐Ｌｉｆｅ（シン‐ライフ）」に刷新。スキンケアシリーズもフルリニューアルし、６月１日から発売される。つや感のある白のロングドレス姿で登場した木村は、事前に撮影し