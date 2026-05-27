高知県四万十市の障害者の施設が必要な見守り支援を行わず入所者を死亡させたとして、高知県はこの施設に対して新たな利用者の受け入れを停止する処分を発表しました。高知県から新たな利用者の受け入れ停止の行政処分を受けたのは、四万十市の障害者支援施設、レジデンスわかふじです。レジデンスわかふじでは2026年1月9日、入所者が2階のシャワー室で意識や呼吸がない状態で見つかり、搬送先の病院で死亡が確認されました