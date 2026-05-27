フィギュアスケート元世界女王・浅田真央さんが２７日、都内で行われた「アルソナ」ブランドリニューアル＆新製品発表会に、女優の木村佳乃と出席した。浅田さんは引き締まった健康的な肩と背中が見える白のドレス姿で登場。司会者から「最近気付いた自分の新しい一面」を問われると、「指導者としてのやりがい」と回答。昨年８月から「木下ＭＡＯアカデミー」で５〜９歳の子どもたちを指導しているため「自分自身のことを新し