アニメーション映画『トムとジェリー 時をこえる魔法の羅針盤』（5月29日公開）より、ジェリーの魅力が詰まった場面カットが到着した。【画像】かわいいジェリーがいっぱい！場面写真（全10点）本作は、85年以上にわたり世界中で愛され続けるトムとジェリー初の“全編フルCGアニメーション”作品。時空を超えた壮大なアドベンチャーが描かれる。舞台は博物館。いつものように追いかけっこを繰り広げていたトムとジェリーは、