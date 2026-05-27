様々な人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、「おぱんちゅうさぎ」デザインの 吸水速乾タオルキャップとヘアターバンが登場！マイクロファイバー生地で水分をサッと吸収し、毎日のバスタイムやスキンケアの時間を快適にサポートしてくれます☆ スケーター「おぱんちゅうさぎ」吸水速乾タオルキャップ／ヘアターバン 販売店舗：スケーター公式