鹿児島県ではきょう夕方にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まるおそれがあります。前線の影響で鹿児島県内は大気の状態が不安定になっています。屋久島町のおとといからの総雨量は264ミリで、平年の5月ひと月分の7割近くとなっています。肝付町ではきょう、1時間に90ミリの猛烈な雨を観測しました。鹿児島県内ではきょう夕方にかけて線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まるおそれがあります。気