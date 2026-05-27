テレビアニメ『TANK CHAIR-戦車椅子-』（秋放送）のキャスト情報、キャラクターPVが公開された。平良凪役を内山昂輝、平良静役を藤寺美徳、黒坂直墨役を梶原岳人、黒坂騰子役を早見沙織が担当する。【動画】公開された『TANK CHAIR-戦車椅子-』PV同作は、妹を銃弾から守り意識が戻らぬ身となった最強の殺し屋・平良凪が、覚醒する条件は“殺意”を向けられることだった。“とびきりの殺意”が凪を完全覚醒させると信じ、妹・平