椎名林檎が、デビュー28周年の記念日となるきょう5月27日に最新アーティスト写真となるアートワークを公開した。【動画】『椎名林檎のおニュー・ザ・ワイド！』#03 好景気パトロール「セブン‐イレブン」篇公開されたアートワークは、巨大な鳥と椎名の顔が一体化したような幻想的なモノトーンイラスト。繊細な線で羽毛まで描き込まれた印象的なビジュアルとなっている。また、最新アルバム『禁じ手』を引っさげ、13年ぶりに