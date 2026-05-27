衆議院の法務委員会ではきょう、刑事裁判のやり直し＝「再審」制度を見直す刑事訴訟法の改正案をめぐり、本格的な審議が始まりました。自民党稲田朋美 元 政調会長「本改正によって冤罪被害者の救済は前進する、冤罪被害者の利益に資する方向での法解釈・運用が行われる確認をしたい」平口洋 法務大臣「制度の趣旨や内容を十分に周知し、適正な運用の確保に努めていきたい」きょうの法務委員会では、再審開始の決