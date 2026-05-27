女優木村佳乃（50）が27日、都内で、スキンケアブランド「アルソア」ブランドリニューアル＆新製品発表会に出席した。この日は白いワンピース姿で登場。同社のオーガニックファームで栽培された、ブルーローズがサプライズでプレゼントされると「うれしい！実物は初めてみました。上品な香りですね」と大喜び。そして「いつか嗅いでみたかったんです」と明かし、「お家に持ち帰っていいですか？ちょうど母の日に娘から頂いたお