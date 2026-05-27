タレントの安田美沙子（44）が26日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）に出演。子育てAIについて語った。この日は母の「リアルな日常を覗き見」と題して、世の母親たちがAIをどのようにして子育てに活用しているかをトーク。MCの藤本美貴から「使ってる？」と話題を振られる場面があった。「私もたまに使ってます」と切りだして「ケンカでヤバイ空気になったときに“反抗期どうしたらいい？”とか」と