ロックバンド、凛として時雨のドラマー、ピエール中野（45）が27日までにXを更新。著名人が家庭内での問題によって社会的制裁を受けることに対する複雑な思いをつづった。中野は話題の対象を特定してはいないが、巨人の阿部慎之助前監督（47）が25日に長女（18）の胸ぐらをつかんで押し倒したとして暴行容疑で警視庁に現行犯逮捕（その後釈放、任意捜査に切り替え）され、26日に巨人の監督を辞任すると表明したことを念頭においた