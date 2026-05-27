■真剣なまなざしでピックをかまえ…“マヨかけ”職人ソロカットも公開7人組グループ・なにわ男子の高橋恭平が主演を務める映画『山口くんはワルくない』（6月5日公開）において、高橋演じる主人公・山口くんが華麗にたこ焼きを焼き上げる、愛すべきギャップがこれでもかと詰め込まれた劇中シーンの一部が公開された。【動画】高橋恭平の華麗な“たこ焼き”シーンが公開同作品は、斉木優氏による同名少女コミックの実写映画化