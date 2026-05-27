アメリカとイランの戦闘終結に向けた覚書をめぐり、イランメディアはイラン側がおよそ3兆8000億円の凍結資産の解除を求めていると報じました。イランの軍事精鋭部隊・革命防衛隊に近いタスニム通信は26日、アメリカとの間で協議されている覚書をめぐり、イラン側がおよそ240億ドル＝3兆8000億円の凍結資産の解除を求めていると報じました。イラン側の交渉関係者の話として伝えたもので、覚書を交わした時点で半分を解除し、その後