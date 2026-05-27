タレントの王林（28）が、26日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜午後8時）に出演。自宅の外壁工事期間中に困ったことを語った。青森と東京の2拠点生活を送る王林は、東京の自宅について「窓がどでかいっていうのがこだわりで。窓がすごい大きいから。どこにいてもまる見えっていう家なんです」と説明。解放感が好みのため、カーテンやブラインドはあまり使っておらず「基本閉めないように頑張ってて。すべて見える