プロフィギュアスケーターの浅田真央さん（35）が女優の木村佳乃（50）と27日、都内で「アルソア」ブランドリニューアル＆新製品発表会に出席した。最近気付いた自分の新しい一面について「指導者としてのやりがい」と話した。昨年8月にコーチ業を本格始動し、今年3月に指導者として実戦デビュー。「これまでは選手やアイスショーのスケーターとして活動してきた。去年の8月から指導者としてスタートした。すべて新しい挑戦で