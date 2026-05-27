7人組グループ・BTSのメンバーJinがアンバサダーを務める酒類ブランド「IGIN（アイギン）」のポップアップストア「IGIN PARK」が6月より、全国地方都市にて巡回開催を開始する。【画像】かわいい空間…！大阪・あべのハルカス展望台にて開催された「IGIN PARK」4月に東京・大阪にて開催された「IGIN PARK」は、多くの来場者を記録し、大きな反響を獲得。これを受け、新たに福岡・札幌をはじめ、各地での開催が決定した。各会場