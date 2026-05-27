日経平均株価が寄りつきから大幅に上昇して初めて6万6000円台にのり取引時間中の最高値を更新しました。中東情勢をめぐる不透明感は依然として根強いなかにあってもAIブームは衰える兆しがありません。きのうのニューヨーク市場で、ハイテク株が上昇したことを受け、けさの東京株式市場は取引開始直後からAIや半導体関連銘柄を中心に買いが広がり日経平均株価は急騰。一時、1400円以上大幅に値上がりし初めて6万6000円台をつけて取